أخضر 18 عامًا يخسر لقاء إلتشي الإسباني في افتتاح بطولة كوتيف الدولية

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، منتظر الشقاق، صالح برناوي، عبدالرحمن سحاري، عواد أمان، يوسف الطحان، علي الفهمي، مهدي العبود، جلال السالم، زياد الغامدي وتركي الغميل.