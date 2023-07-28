أخضر 18 عامًا يخسر لقاء إلتشي الإسباني في افتتاح بطولة كوتيف الدولية

خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا أمام فريق نادي إلتشي الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 1-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن بطولة كوتيف الدولية.
وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب علي المهداوي في الدقيقة الـ63 من مجريات الشوط الثاني، في حين سجل فريق إلتشي في الدقيقتَين الـ78 والـ83.
ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، منتظر الشقاق، صالح برناوي، عبدالرحمن سحاري، عواد أمان، يوسف الطحان، علي الفهمي، مهدي العبود، جلال السالم، زياد الغامدي وتركي الغميل.
ويعاود أخضر 18 عامًا اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق هيدرولانديا البرازيلي مساء غد الأحد.