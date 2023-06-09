بعد عودته لدوري المحترفين.. الحزم يُعزِّز دفاعاته بضم المدافع طلال العبسي

تعاقدت إدارة نادي الحزم، العائد إلى دوري المحترفين، مع المدافع طلال عبسي بعقد يمتد حتى عام 2025م قادمًا من الأهلي.
وغرَّد النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع طلال عبسي بعقد يمتد حتى عام 2025م؛ وذلك لتمثيل الفريق الكروي الأول".
وأصبح طلال عبسي، البالغ من العمر 30 عامًا، أولى الصفقات التي تُبرمها إدارة الحزم بعد صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي.
وكان العبسي قد انضم للأهلي في نهاية شهر يناير من عام 2020 لمدة 3 سنوات، وذلك عقب دخوله الفترة الحرة إبان وجوده مع فريق التعاون.
يُذكر أن المدافع طلال العبسي كانت بدايته الكروية مع نادي الاتحاد، الذي تدرّج معه من الفئات السنية حتى وقّع عقده الاحترافي الأول عام 2012، ونجح في المساهمة في تحقيق كأس الملك مع العميد عام 2013، وفي 2015 انتقل لنادي التعاون قادمًا من الاتحاد، واستطاع قيادة فريق التعاون لتحقيق كأس الملك في 2019، وانضم للنادي الأهلي في عام 2020.
وصعد فريق الحزم إلى دوري روشن السعودي بعد أن حل ثانيًا في الترتيب العام لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب حصوله على 68 نقطة من 20 فوزًا و8 تعادلات، فيما خسر 6 مرات خلال 34 مواجهة خاضها الموسم الماضي.