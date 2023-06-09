بعد عودته لدوري المحترفين.. الحزم يُعزِّز دفاعاته بضم المدافع طلال العبسي

يُذكر أن المدافع طلال العبسي كانت بدايته الكروية مع نادي الاتحاد، الذي تدرّج معه من الفئات السنية حتى وقّع عقده الاحترافي الأول عام 2012، ونجح في المساهمة في تحقيق كأس الملك مع العميد عام 2013، وفي 2015 انتقل لنادي التعاون قادمًا من الاتحاد، واستطاع قيادة فريق التعاون لتحقيق كأس الملك في 2019، وانضم للنادي الأهلي في عام 2020.