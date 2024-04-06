بشعار "بيننا أبطال".. الرياض تحتضن النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن موعد انطلاق النسخة الثالثة من الدورة، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 17 من شهر أكتوبر 2024 في العاصمة الرياض.
وأكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية؛ أن إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، هي امتداد لاهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، حفظها الله، والدعم السخي واللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، الذي مكّن القطاع الرياضي في المملكة من تحقيق التميز والقفزات النوعية غير المسبوقة، وصولًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة عدد الممارسين الرياضيين، وتحقيق التفوق الرياضي في مختلف الألعاب.
تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب السعودية تشكل رافدًا مهمًّا وأثرًا اقتصاديًّا واضحًا في منظومة الرياضة في المملكة العربية السعودية؛ حيث سجلت النسخة الماضية حراكًا اقتصاديًّا بلغ ما يقارب 750 مليون ريال، وبمجموع جوائز تجاوز 260 مليونًا، فيما استحدثت 478 وظيفة من إجمالي القوى العاملة التي تجاوز عددها 4950.