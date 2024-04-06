بشعار "بيننا أبطال".. الرياض تحتضن النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية؛ أن إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، هي امتداد لاهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، حفظها الله، والدعم السخي واللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، الذي مكّن القطاع الرياضي في المملكة من تحقيق التميز والقفزات النوعية غير المسبوقة، وصولًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة عدد الممارسين الرياضيين، وتحقيق التفوق الرياضي في مختلف الألعاب.