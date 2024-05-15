"الشهري" يتوج العلا ببطولة أندية المملكة لدرجة الشباب "الدرجة الثانية" 2023-2024

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، اليوم الأربعاء، فريق العلا بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عاماً "الدرجة الثانية" للموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء تتويج العلا باللقب بعد فوزه على مضيفه العربي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
وكان فريق العلا والعربي صعدا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، وذلك بعد تأهلهما للمباراة النهائية في بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عاماً، فيما حجز كل من الأمجاد والنجمة مقعديهما في دوري الدرجة الأولى بعد وصولهما للدور نصف النهائي، وحسم فريقا الروضة والصحاري تأهلهما بعد تحقيقهما الفوز في مباراتي ملحق الصعود أمام الزلفي والتسامح.