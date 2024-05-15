"الشهري" يتوج العلا ببطولة أندية المملكة لدرجة الشباب "الدرجة الثانية" 2023-2024

وكان فريق العلا والعربي صعدا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، وذلك بعد تأهلهما للمباراة النهائية في بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عاماً، فيما حجز كل من الأمجاد والنجمة مقعديهما في دوري الدرجة الأولى بعد وصولهما للدور نصف النهائي، وحسم فريقا الروضة والصحاري تأهلهما بعد تحقيقهما الفوز في مباراتي ملحق الصعود أمام الزلفي والتسامح.