رابطة الدوري تستعرض مع الأندية تطويرات لوائح الموسم القادم

ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية تحول الرابطة، التي أُعلن عنها مطلع عام 2023، وتركز على تعزيز الحوكمة، ودعم الاستدامة، وتطوير المنظومة التنافسية، بما يسهم في رفع جودة المنافسة محليًا ودوليًا.