رابطة الدوري تستعرض مع الأندية تطويرات لوائح الموسم القادم

استقبلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مقرها بمدينة الرياض الأحد الماضي، ممثلي أندية دوري روشن السعودي، وذلك لمناقشة تحديثات لوائح الموسم المقبل، واستعراض مرئيات الأندية حول اللوائح الحالية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية المرتبطة بالمسابقة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج الرابطة التشاركي مع الأندية، وحرصها على تطوير اللوائح بما يتماشى مع تطورات الدوري ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبما يعزز التوازن بين الجوانب التنظيمية والتنافسية، ويحقق استقرار البيئة التشغيلية للأندية.
وأكدت الرابطة استمرارها في عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، تعزيزًا للشفافية، ومشاركة الأندية في صناعة القرار، بما يضمن أفضل الممارسات التنظيمية ويدعم نمو الدوري على مختلف الأصعدة.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، شملت الجوانب التجارية، والإعلامية، وملفات البث التلفزيوني، إلى جانب مقترحات تطويرية تهدف إلى تحسين تجربة الأندية والجماهير في الموسم القادم.
ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية تحول الرابطة، التي أُعلن عنها مطلع عام 2023، وتركز على تعزيز الحوكمة، ودعم الاستدامة، وتطوير المنظومة التنافسية، بما يسهم في رفع جودة المنافسة محليًا ودوليًا.