بيليه يتلقى هدية من لاعبات المنتخب السعودي

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، هدية تذكارية من المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، عبارة عن قميص، وذلك تقديرًا لمساندتهن بعد خوضهن لأول مباراة رسمية.
وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :" في فبراير / شباط ، هنأت فريق كرة القدم للسيدات السعوديات على أول مباراة رسمية لهن مع FIFA. هذا الأسبوع فقط ، خلال عطلة عيد الأضحى ، فوجئت بهذه الهدية: قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية. شكرًا جزيلاً لك".
وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة رسمية في فبراير الماضي أمام سيشيل، وفاز "الأخضر" بهدفين دون مقابل.
وحينها هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم".