بيليه يتلقى هدية من لاعبات المنتخب السعودي

وحينها هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم".