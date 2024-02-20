"فوفانا" ينتظم في تدريبات الاتفاق.. استعدادًا لمواجهة الهلال

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد بدأ بحفل استقبال مبسط للمحترف العاجي الجديد "فوفانا"؛ حيث نظم موظفو النادي، إلى جانب لاعبي الفريق والأجهزة الفنية؛ ممرًّا ترحيبيًّا، ثم اشتمل التدريب على الإحماء، ثم تدريب تكنيكي بالكرة، قبل أن يتركّز التدريب على الجانب التكتيكي، واختتم التدريب بمناورة فنية على كامل الملعب.