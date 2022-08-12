"اليويفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022

وجاء ترتيب بقية اللاعبين حتى المرتبة العاشرة على النحو التالي، فقد حلّ ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز الرابع، ولوكا مودريتش خامسًا، وساديو ماني سادسًا، وصلاح بالمركز السابع، وفي المركز الثامن كيليان مبابي، يليه فينيسيوس جونيور، وأخيرًا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.