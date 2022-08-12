"اليويفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2022.
ونشر "اليويفا" على موقعه الرسمي، القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين، وهم ثنائي ريال مدريد: الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.
ولم تضم القائمة المختصرة نجومًا كبارًا على غرار هدّاف نادي ليفربول النجم المصري محمد صلاح، رغم تتويجه بالعديد من الجوائز الفردية، فضلًا على حصوله على ثلاثة ألقاب "كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية"، إضافة إلى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.
وجاء ترتيب بقية اللاعبين حتى المرتبة العاشرة على النحو التالي، فقد حلّ ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز الرابع، ولوكا مودريتش خامسًا، وساديو ماني سادسًا، وصلاح بالمركز السابع، وفي المركز الثامن كيليان مبابي، يليه فينيسيوس جونيور، وأخيرًا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.
ويبدو بنزيمة الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي في المباراة النهائية، وتوج هدافًا للمسابقة برصيد 15 هدفًا، مرشحًا بقوة لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي.
وسجل بنزيمة 44 هدفًا في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز مع ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.
ويقوم اليويفا مع بدايات كل موسم بالإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى جانب جوائز فردية أخرى.
وفيما يخص المتنافسين على جائزة أفضل مدرب في القارة العجوز، قد اقتصرت المنافسة بين 3 مدربين.
وضمّ هذا الثلاثي: الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، ووصيفه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إلى جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.
ويعتبر أنشيلوتي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد الريال للفوز بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنصرم، إضافة لتتويجه مع الفريق الملكي بكأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.
ينتظر أن يقوم اليويفا بالإعلان عن الفائز بجائزة الأفضل في أوروبا يوم الخميس 25 أغسطس الجاري، بالتزامن مع مراسم قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل ومراسم القرعة في مدينة "إسطنبول" التركية.