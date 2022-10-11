النصر حل ثانياً.. الأهلي يتصدر الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة

واستمر الفتح بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه على نظيره الأنصار 93-86 الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وتقدم الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على نظيره السلام 80-74 الذي حلّ بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط، وحلّ الاتحاد بالمركز السابع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على نظيره الهلال 86-74 بينما حلّ الهلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.