النصر حل ثانياً.. الأهلي يتصدر الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة

اختتمت مساء أمس الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة.
وحافظ الأهلي على الصدارة برصيد 12 نقطة بعد فوزه على نظيره التعاون 88-82، الذي حلّ بالمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.
وحافظ النصر على مركزه الثاني في سلم الترتيب بنفس الرصيد النقطي مع الأهلي 12 نقطة الذي يتقدم بفارق التسجيل النقطي بعد فوزه على نظيره أحد 74-67 الذي حلّ بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط.
واستمر الفتح بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه على نظيره الأنصار 93-86 الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وتقدم الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على نظيره السلام 80-74 الذي حلّ بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط، وحلّ الاتحاد بالمركز السابع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على نظيره الهلال 86-74 بينما حلّ الهلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.
واحتل العدالة المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على نظيره ضباء 68-64 وحلّ ضباء بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط.