رياضة

النصر حل ثانياً.. الأهلي يتصدر الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة

النصر حل ثانياً.. الأهلي يتصدر الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة
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اختتمت مساء أمس الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة.

وحافظ الأهلي على الصدارة برصيد 12 نقطة بعد فوزه على نظيره التعاون 88-82، الذي حلّ بالمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

وحافظ النصر على مركزه الثاني في سلم الترتيب بنفس الرصيد النقطي مع الأهلي 12 نقطة الذي يتقدم بفارق التسجيل النقطي بعد فوزه على نظيره أحد 74-67 الذي حلّ بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط.

واستمر الفتح بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه على نظيره الأنصار 93-86 الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وتقدم الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على نظيره السلام 80-74 الذي حلّ بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط، وحلّ الاتحاد بالمركز السابع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على نظيره الهلال 86-74 بينما حلّ الهلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.

واحتل العدالة المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على نظيره ضباء 68-64 وحلّ ضباء بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

الدوري الممتاز لكرة السلة

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