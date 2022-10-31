تحتضنها دبي ..غدًا تنطلق بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

ويشارك في البطولة، التي أصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، عدة منتخبات تمثل مختلف قارات العالم، هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، اليابان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي.