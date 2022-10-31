تحتضنها دبي ..غدًا تنطلق بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

تنطلقُ غدًا منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظُّمها مجلس دبي الرياضي للعام الحادي عشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتُقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، وتستمر حتى الـ6 من نوفمبر المقبل.
ويشارك في البطولة، التي أصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، عدة منتخبات تمثل مختلف قارات العالم، هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، اليابان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي.
وتبدأ المباريات عند الـ4 مساء، حيث يلتقي المنتخب الأمريكي مع منتخب اليابان، ثم مواجهة منتخب الإمارات ونظيره الإسباني عند 05:15 مساء، يليه لقاء المنتخب السعودي الضيف الجديد على البطولة عند الـ 06:45 مساء مع منتخب البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات.
وستُقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تُلعب بنظام خروج الخاسر ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.