الاتحاد الآسيوي يقرر عودة حفل توزيع الجوائز السنوية

واتفق أعضاء المكتب التنفيذي على إبقاء حقوق الاستضافة للاتحاد القطري لكرة القدم، والذي كان من المقرر أن يقوم باستضافة هذا الحدث من قبل عام 2020، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، ليقام يوم 31 أكتوبر في العاصمة القطرية الدوحة هذا العام.