الاتحاد الآسيوي يقرر عودة حفل توزيع الجوائز السنوية

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عودة تنظيم حفل الجوائز السنوية بعد توقف 3 سنوات؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي في الدورة من عام 2023 ولغاية 2027، والذي عُقِد اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.
واتفق أعضاء المكتب التنفيذي على إبقاء حقوق الاستضافة للاتحاد القطري لكرة القدم، والذي كان من المقرر أن يقوم باستضافة هذا الحدث من قبل عام 2020، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، ليقام يوم 31 أكتوبر في العاصمة القطرية الدوحة هذا العام.
وصادق المكتب التنفيذي على مقترح إقامة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي 2023، وذلك عبر تقنية فيديو الاتصال بتاريخ 18 أكتوبر.
واتفق المكتب التنفيذي أيضاً على قائمة الأشخاص المقترحين للانتخاب لعضوية اللجان القضائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة 2023-2027، حيث سيتم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف ولجنة أهلية المشاركة، خلال الاجتماع المقبل غير العادي للجمعية العمومية 2023.
يشار أن غداً الخميس تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مراسم قرعة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.