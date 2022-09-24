للمشاركة في بطولتَيْ آسيا والعالم.. أخضر السنوكر يصل إلى كوالالمبور

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسنوكر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم السبت استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا وبطولة العالم لست كرات. وستقام بطولة آسيا من 25 سبتمبر إلى 28 سبتمبر الجاري، ومنافسات بطولة العالم لـ 6 كرات يُنتظر أن تُقام في تاريخ 29 من سبتمبر الجاري حتى تاريخ 6 أكتوبر المقبل.
ويمثل الأخضر في بطولتَي آسيا والعالم اللاعبان أيمن العمري وعبد العزيز البيشي تحت إشراف المدير الفني أحمد العنزي. ويحظى المنتخب بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، الذي وقف على آخر الاستعدادات والتحضيرات لهاتين المشاركتين.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا، وكذلك البطولة العربية التي ستُقام في البحرين منتصف شهر أكتوبر المقبل.