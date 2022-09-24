للمشاركة في بطولتَيْ آسيا والعالم.. أخضر السنوكر يصل إلى كوالالمبور

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسنوكر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم السبت استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا وبطولة العالم لست كرات. وستقام بطولة آسيا من 25 سبتمبر إلى 28 سبتمبر الجاري، ومنافسات بطولة العالم لـ 6 كرات يُنتظر أن تُقام في تاريخ 29 من سبتمبر الجاري حتى تاريخ 6 أكتوبر المقبل.