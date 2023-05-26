الاتحاد يبحث عن الفوز للتتويج باللقب.. والنصر يتمسك بالأمل.. ونصف الفِرق تسعى للهروب

تنطلق الليلة مباريات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023 بإقامة ثماني مباريات بتوقيت واحد.
يستضيف فريق الباطن أول الهابطين إلى مصاف أندية الدرجة الأولى ضيفه العدالة صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 27نقطة على ملعبه في مدينة حفر الباطن.
سيدخل أصحاب الضيافة المباراة بعيدًا عن الضغوط بعدما تأكد هبوطهم رسميًّا من أجل تقديم مباراة جيدة، تعيدهم إلى سكة الانتصارات؛ لكي تسعد أنصارهم الذين سيشهدون الفريق لآخر مرة هذا الموسم على ملعبهم.
في حين يتطلع فريق العدالة لمواصلة نتائجه الإيجابية للابتعاد ولو مؤقتًا عن مراكز الهبوط؛ فالفريق يعيش أوقاتًا جيدة عقب فوزه في المباراتين الأخيرتين على الفتح والهلال على التوالي.
يحل الهلال رابع الترتيب بـ53 نقطة ضيفًا ثقيلاً على ضيفه فريق أبها صاحب المركز الحادي عشر بـ33 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
يسعى الهلال لاستعادة توازنه بعد كبوة الجولة الماضية أمام العدالة؛ لتعزيز مركزه، أو الصعود مرتبة على سلم الترتيب في حال تعثر الشباب. وسيفتقد الفريق الكثير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب متعددة.
وفي المقابل يأمل أصحاب الضيافة العودة لحصد النتائج الإيجابية عقب خسارة ديربي عسير أمام ضمك؛ لضمان بقائه في دوري المحترفين، ولاسيما أنه تنتظره مباراة في غاية الأهمية بالجولة الأخيرة مع أحد المتنافسين على الهروب (فريق الخليج). ويحتاج أبها إلى نقطة واحدة كي يضمن وجوده بين الكبار الموسم المقبل.
في مباراة تحصيلية يستضيف الفتح السادس بـ42 نقطة جاره في جدول الترتيب ضمك صاحب المركز السابع بـ35 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
الفريقان يتطلعان إلى تقديم مباراة تليق بمكانتهما في جدول الترتيب؛ إذ يطمح الفتح إلى زيادة رصيده النقطي لتعزيز مركزه بغض النظر عن باقي النتائج. أما الضيوف فيأملون الانفراد بالمركز السابع على اعتبار أن الفوز سيمنحهم ذلك.
يواجه الرائد تاسع الترتيب بـ33 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة ضيفه الخليج صاحب المركز الرابع عشر بـ27 نقطة.
يسعى أصحاب الضيافة للاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للجولة الثالثة تواليًا؛ للابتعاد نهائيًّا عن مراكز الخطر، ولتأكيد أن الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في الآونة الأخيرة مستحق نظرًا لما يملكه من عناصر قادرة على صنع الفارق، واللعب في أقوى الأندية.
في المقابل يأمل فريق الخليج الاستمرار بدوري المحترفين موسمًا آخر؛ إذ يسعى لمواصلة صحوته، والعودة بالنقاط الثلاث للابتعاد ولو مؤقتًا عن المناطق المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى؛ كون مباراته الأخيرة ستكون حاسمة على أرضه وبين جماهيره.
يستضيف الطائي ثامن الترتيب بـ34 نقطة نظيره الوحدة صاحب المركز الثالث عشر بـ29 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
يدخل فريق الوحدة المباراة رافعًا شعار (لا بديل عن الفوز) إذا ما أراد البقاء في دوري المحترفين؛ لأن أي نتيجة غير ذلك ستُعقّد من وضع الفريق، وستقربه أكثر من الهبوط، ولاسيما أن مباراته الأخيرة ستجمعه مع الفريق الذي يحمل الظروف ذاتها، وهو الفيحاء.
أما الطائي فنتيجة المباراة لا تمثل أي شيء بالنسبة له سوى أنها ستُكتب في تاريخه بعد أن ضمن الوجود للموسم الثالث في دوري المحترفين؛ لذا سيلعب بدون أي ضغوط من أجل استعادة نغمة الفوز عقب ابتعاده عنها في آخر ثلاث مباريات.
يلاقي الشباب الثالث بـ53 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه التعاون خامس الترتيب بـ49 نقطة في مباراة تحصيل حاصل للفريقين.
الشباب يتطلع لاستعادة توازنه وتضميد جراحه بعد أن فقد أي فرصة بالحصول على اللقب بسقوطه بفخ الهزيمة في آخر ثلاث مباريات؛ لذا سيحاول الفريق العودة لسكة الانتصارات لمصالحة جماهيره الغاضبة على ما يقدمه رغم امتلاكه لاعبين على مستوى عالمي.
وفي المقابل يسعى التعاون المنتشي بالفوز في آخر أربع مباريات للوصول للفوز الخامس تواليًا والـ15 في مسيرته هذا الموسم؛ لتضييق الخناق على مضيفه في جدول الترتيب، واقتحام مربع الكبار في نهاية الموسم.
يحل المتصدر الاتحاد بـ66 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر بـ30 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يحتاج الاتحاد للفوز فقط ليُتوَّج بلقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين لأول مرة منذ موسم 2009 بصرف النظر عن باقي النتائج.
وسيظفر الاتحاد بلقبه الثاني في المسابقة في حال فوزه على الفيحاء نظرًا لتفوُّقه في المواجهات المباشرة على مطارده النصر حتى في حال فوزه على الاتفاق.
في حين يأمل الفيحاء استغلال عاملَي الأرض والجمهور، إضافة إلى تاريخ مواجهاتهما على ملعب المجمعة، التي تقف في صفه؛ لتحقيق الفوز لضمان البقاء بين الكبار الموسم المقبل.
يرحل النصر الوصيف بـ63 نقطة صوب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لمواجهة الاتفاق العاشر بـ33نقطة.
يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على جاره الشباب بثلاثية بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مستحق من أجل العودة بالنقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة في حال تعثر المتصدر الاتحاد.
من جهته، يبحث الاتفاق عن محو آثار الهزيمة القاسية من أمام الفتح بالجولة الماضية، واستعادة بوصلة الانتصارات الغائب عنها في الجولتين الأخيرتين؛ لتأكيد بقائه رسميًّا بدوري المحترفين.