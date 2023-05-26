الاتحاد يبحث عن الفوز للتتويج باللقب.. والنصر يتمسك بالأمل.. ونصف الفِرق تسعى للهروب

يدخل فريق الوحدة المباراة رافعًا شعار (لا بديل عن الفوز) إذا ما أراد البقاء في دوري المحترفين؛ لأن أي نتيجة غير ذلك ستُعقّد من وضع الفريق، وستقربه أكثر من الهبوط، ولاسيما أن مباراته الأخيرة ستجمعه مع الفريق الذي يحمل الظروف ذاتها، وهو الفيحاء.