تمارين خاصة للعقيدي والدوسري.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة التشيك

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء غدٍ الاثنين، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.