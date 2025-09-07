تمارين خاصة للعقيدي والدوسري.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة التشيك

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء غدٍ الاثنين، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب "مالتشوفيسكا" بقيادة المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات المربعات، ثم تمارين الاستحواذ، قبل أن تُجرى تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وفي السياق نفسه، واصل الثنائي نواف العقيدي وناصر الدوسري برنامجهما الخاص برفقة الجهاز الطبي.