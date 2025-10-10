غدًا في القطيف.. 4 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للطائرة

تنطلق غدًا (السبت) مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في نسختها الـ35، وذلك على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في محافظة القطيف.
وتفتتح المنافسات بلقاء الاتحاد والفتح الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز عند الساعة 2:00 ظهرًا، تليها مواجهة مرتقبة بين النصر والهلال عند الساعة 4:00 عصرًا في قمة كروية منتظرة.
وتتواصل مباريات الدور في اليوم نفسه، حيث يلتقي العلا – الصاعد حديثًا – مع الخويلدية عند الساعة 6:00 مساءً، وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع الأهلي والابتسام عند الساعة 8:00 مساءً.
وتُعد مباريات هذا الدور محطة مفصلية في الطريق نحو نصف النهائي، في ظل تطلّع الفرق الثمانية لمواصلة مشوار المنافسة على اللقب.
وتُنقل جميع مباريات البطولة مباشرة عبر القناة الرياضية السعودية وتطبيق “جاكو”، في إطار حرص الاتحاد على تمكين الجماهير من متابعة أحداث البطولة في مختلف مناطق المملكة.
يُشار إلى أن البطولة تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وبدعم من وزارة الرياضة، وبرعاية شركاء النجاح: بيبسي، قولدن سنت، جاتوريد، مياه أكوافينا، جمعية زهرة لسرطان الثدي، وشركة فييد للضيافة.