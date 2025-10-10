غدًا في القطيف.. 4 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للطائرة

وتتواصل مباريات الدور في اليوم نفسه، حيث يلتقي العلا – الصاعد حديثًا – مع الخويلدية عند الساعة 6:00 مساءً، وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع الأهلي والابتسام عند الساعة 8:00 مساءً.