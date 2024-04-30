مدرب الهلال "خيسوس": هدفنا كان الوصول إلى النهائي أيًا كان المنافس.. وسعود عبد الحميد قدم مستوى مبهرًا

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "صحيح أن هذا الفوز السابع لنا بين فريقين عريقين لديهم إنجازات، ولكننا لدينا هدفنا وهو الوصول إلى النهائي أيًا كان المنافس الذي أمامنا".