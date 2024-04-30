مدرب الهلال "خيسوس": هدفنا كان الوصول إلى النهائي أيًا كان المنافس.. وسعود عبد الحميد قدم مستوى مبهرًا

قدم البرتغالي"خيسوس" مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم شكره للاعبي الأزرق على الأداء القتالي أمام الاتحاد وكذلك للجماهير التي حضرت ودعمت الفريق.
وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2 / 1)، في مباراة الدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء.
وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "صحيح أن هذا الفوز السابع لنا بين فريقين عريقين لديهم إنجازات، ولكننا لدينا هدفنا وهو الوصول إلى النهائي أيًا كان المنافس الذي أمامنا".
وعن سعود عبد الحميد قال "خيسوس" : "قدم سعود مستوى غير عادي بالمباراة، وأمامه وقت كثير ليتطور بشكل أكبر على المستويين الهجومي والدفاعي".
واستطرد حديثه : "عدم دخول سلمان الفرج باللقاء جاء بقرار فني وتكتيكي".