بعد الإطاحة بالنصر.. "بنزيما": قادمون خطوة بخطوة.. و"عوار": الهيبة عادت ونسير في الطريق الصح

وأضاف "عوار" في حديثه عن تألقه المتكرر على ملعب الأول بارك، مشيرًا إلى أنه يجد فيه حافزًا خاصًا بعد تسجيله هذا الموسم والموسم الماضي، مضيفًا: "نعمل من الآن على الاستعداد للمباراة القادمة بعد التحسن الواضح في المستوى على عكس بداية الموسم، ونسعى لمواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير الاتحاد".