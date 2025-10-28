بعد الإطاحة بالنصر.. "بنزيما": قادمون خطوة بخطوة.. و"عوار": الهيبة عادت ونسير في الطريق الصح

عبّر نجما نادي الاتحاد، كريم بنزيما وحسام عوار، عن سعادتهم الكبيرة بعد فوز فريقهم على النصر وتأهله إلى الأدوار المتقدمة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أن الاتحاد يعيش حالة فنية متصاعدة مع الجهاز الفني الحالي، وأن الانتصار أمام النصر جاء ثمرة للتحضير الجيد والعزيمة الجماعية.
وقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في تصريحات بعد اللقاء للناقل الحصري قنوات "ثمانية": كنا مستعدين من كل الجوانب، وليس من السهل أبدًا أن تنتصر على النصر صاحب الأرض والجمهور، كما أن مستوى الفريق مع المدرب يتحسن من مباراة لأخرى، وفي مباراة الهلال الماضية قدمنا أداءً جيدًا، ونتقدم خطوة بخطوة نحو الأفضل.
ومن جانبه، أبدى الجزائري حسام عوار سعادته بالفوز والتأهل، قائلاً: "المباراة كانت صعبة للغاية، وسعيدون بالفوز والأداء العالي، واستحقينا الصعود للأدوار التالية من البطولة".
وأضاف "عوار" في حديثه عن تألقه المتكرر على ملعب الأول بارك، مشيرًا إلى أنه يجد فيه حافزًا خاصًا بعد تسجيله هذا الموسم والموسم الماضي، مضيفًا: "نعمل من الآن على الاستعداد للمباراة القادمة بعد التحسن الواضح في المستوى على عكس بداية الموسم، ونسعى لمواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير الاتحاد".