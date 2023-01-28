"وزير الرياضة" يوجّه بتخصيص دخل نهائي السوبر لصالح عائلة "الراحل" النفيسة

من جانب آخر، رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بقطاع كرة القدم، وبما يخدم الكرة السعودية ويُسهم في تطورها، وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته.