"وزير الرياضة" يوجّه بتخصيص دخل نهائي السوبر لصالح عائلة "الراحل" النفيسة

وجّه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بتخصيص دخل المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي، لعائلة شايع النفيسة -رحمه الله-، لاعب المنتخب السعودي السابق ونادي الكوكب.
من جانب آخر، رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بقطاع كرة القدم، وبما يخدم الكرة السعودية ويُسهم في تطورها، وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته.
ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي، غدًا الأحد، المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي والتي تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء.