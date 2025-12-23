مبادرة "خذ بيدي".. القادسية و"اندماج" يرتقيان بجودة حياة 100 نزيل في دار الملاحظة بالدمام

أطلقت شركة نادي القادسية، بالتعاون مع جمعية "اندماج"، مبادرة مجتمعية رائدة بعنوان "خذ بيدي"، تستهدف تحسين جودة حياة 100 نزيل في دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال برامج تأهيلية وترفيهية انطلقت في أكتوبر 2025 واستمرت حتى ديسمبر 2025.
وتأتي هذه المبادرة انعكاسًا لدور القادسية في مسؤولياته الاجتماعية، وترسيخًا لرسالته في تمكين الشباب ودعم إعادة دمجهم في المجتمع، عبر مجموعة من المسارات التي ركزت على تطوير بيئة الدار وبرامجها.
وشملت المبادرة:
إعادة صيانة وترميم ملعب دار الملاحظة الاجتماعية.
تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة لإعداد النزلاء لمرحلة ما بعد الخروج، في مجالات: تحديد الأهداف، حل المشكلات، والتواصل الفعّال.
فعاليات ترفيهية تهدف لاكتساب مهارات جديدة، كالرسم والمسابقة الثقافية.
إقامة محاضرة إرشادية بعنوان "التخلص من الضغوطات" لدعم الصحة النفسية.
إطلاق دوري كرة قدم شبابي لتعزيز اللياقة البدنية وتحفيز النزلاء على ممارسة الرياضة.
وتعكس مبادرة "خذ بيدي" الدور الريادي لشركة نادي القادسية في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق أثر إنساني مستدام يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومؤمن بقدرات شبابه.