مبادرة "خذ بيدي".. القادسية و"اندماج" يرتقيان بجودة حياة 100 نزيل في دار الملاحظة بالدمام

وتأتي هذه المبادرة انعكاسًا لدور القادسية في مسؤولياته الاجتماعية، وترسيخًا لرسالته في تمكين الشباب ودعم إعادة دمجهم في المجتمع، عبر مجموعة من المسارات التي ركزت على تطوير بيئة الدار وبرامجها.