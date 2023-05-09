الشباب يفتح ملف مواجهة تشرين السوري في إياب كأس الملك سلمان للأندية العربية

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، عاوَدَ الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته في ملعب النادي الرديف، بقيادة المدير الفني مورينو؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فريق تشرين السوري في إياب مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين وتمارين لياقية خفيفة. عقب ذلك قسَّم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في اللقاء الماضي أمام تشرين السوري، وأخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية غير المشاركين تمارين فنية وتكتيكية منوعة من خلال مناورة في ثلث الملعب.
من جانب آخر، واصل الثنائي تركي العمار وسعيد الربيعي برنامجَيْهما العلاجيَّين في عيادة النادي.