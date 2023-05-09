الشباب يفتح ملف مواجهة تشرين السوري في إياب كأس الملك سلمان للأندية العربية

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، عاوَدَ الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته في ملعب النادي الرديف، بقيادة المدير الفني مورينو؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فريق تشرين السوري في إياب مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.