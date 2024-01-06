تقارير إعلامية: نادٍ سعودي يفاوض "أنتوني مارسيال" مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية عن اسم النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع الفرنسي "أنتوني مارسيال" مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، بأن النادي الأهلي يخطّط للتعاقد مع "مارسيال"، ليحلّ محلّ المهاجم البرازيلي "روبرتو فيرمينو" الذي قد يرحل خلال هذا الموسم.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أنّ اللاعب الفرنسي اقترب من مغادرة النادي الإنجليزي والانضمام إلى أحد الأندية السعودية، الذي أبدى استعداده لتقديم عرض ضخم للاعب بالسوق الشتوي الحالي.
وذكرت أيضًا تقارير صحفية عن رغبة "فيرمينو" في الرحيل عن صفوف الأهلي بعد 6 أشهر فقط، ورغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
ويلعب "أنتوني مارسيال" البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأُعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد، وسبق له اللعب أيضًا لموناكو وليون الفرنسيين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "15" مليون يورو.