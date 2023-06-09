الهلال مهتمٌّ بالتعاقد مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

ويعدّ صلاح من أفضل الهدّافين في العالم خلال مسيرته الاحترافية، ويلعب صاحب الـ30 عامًا لنادي ليفربول الإنجليزي منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 70 مليون يورو.