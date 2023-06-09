الهلال مهتمٌّ بالتعاقد مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

كشف الإعلاميّ التركي أكرم كونور، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للإعلامي التركي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين: فإن الهلال يرغب بالتعاقد مع اللاعب المصري، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ويبحث نادي الهلال التوقيع مع صفقة عالمية خلال فترة الميركاتو الصيفي، على خطى تعاقد الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد فشله في التعاقد مع ميسي الذي قرّر حسم مستقبله واللعب لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
ويرتبط الدولي المصري البالغ من العمر 30 عامًا، بعقدٍ سارٍ مع ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025.
ويعدّ صلاح من أفضل الهدّافين في العالم خلال مسيرته الاحترافية، ويلعب صاحب الـ30 عامًا لنادي ليفربول الإنجليزي منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 70 مليون يورو.