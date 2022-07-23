طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة الأخضر والنصر في الدوري الليبي الممتاز

كلّف الاتحاد الليبي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الأخضر والنصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من الدوري الليبي الممتاز، للموسم الرياضي الجاري (2021- 2022)، والتي تقام منافساتها على الأراضي التونسية في 13 يوليو؛ على أن يُختتم في 27 من الشهر نفسه.