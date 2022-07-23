طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة الأخضر والنصر في الدوري الليبي الممتاز

كلّف الاتحاد الليبي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الأخضر والنصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من الدوري الليبي الممتاز، للموسم الرياضي الجاري (2021- 2022)، والتي تقام منافساتها على الأراضي التونسية في 13 يوليو؛ على أن يُختتم في 27 من الشهر نفسه.
وتم تكليف الحكَم ماجد الشمراني لقيادة المباراة المقررة مساء اليوم حَكَمًا للساحة؛ على أن يعاونه مواطناه بدر الشمراني مساعد أول، وفهد العمري مساعد ثانٍ، على أن يتولى الحكم عبدالله الشهري مهام الحكَم الرابع.
وتشارك في المرحلة الحاسمة من الدوري الليبي الممتاز، أندية: (النصر، والأخضر، والأهلي بنغازي، والأولمبي، والاتحاد، وأهلي طرابلس)، وهذه الأندية تأهلت بعد أن احتلت المراكز الأولى في المجموعتين خلال الدور الأول.
ويقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية، خارج الديار في تونس، على أربعة ملاعب هي: ملعب رادس، وملعب صفاقس، وملعب سوسة وملعب المنستير.. وستشمل كل جولة إقامة 3 مباريات في مواعيد مختلفة.