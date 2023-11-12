"رونالدو " يتدخل لإقناع " كاسيميرو " بالانضمام إلى النصر

وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي ، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادماً من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011 .