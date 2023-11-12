"رونالدو " يتدخل لإقناع " كاسيميرو " بالانضمام إلى النصر

كشفت صحيفة "donbalon" الإسبانية عن تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لإقناع البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف الفريق، في يناير المقبل.
ووفقاً لما أفادت به الصحيفة فإن رونالدو يعمل كوسيط لنادي النصر لتقديم عرض جذاب على الطاولة لكل من كاسيميرو وناديه الإجليزي للحصول على موافقتهم على عرض النادي السعودي .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة عن اهتمام كبار أندية السعودية بضم اللاعب البرازيلي، إذ يستعد مسؤولو النادي الإنجليزي للحصول على عرض ضخم لشراء عقد كاسيميرو من المملكة العربية السعودية.
وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي ، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادماً من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011 .
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.