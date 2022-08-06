منتخبا السعودية ومصر يلتقيان في نهائي بطولة كأس العرب للشباب

وحافظ المنتخب المغربي على اللقب في 2011 عندما فاز على المنتخب السعودي في نهائي النسخة الرابعة؛ فيما أقيمت النسخة الخامسة في الأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس بعد أن فاز على المنتخب السعودي؛ بينما توج منتخب السنغال بطلًا للنسخة السادسة التي أقيمت في السعودية عام 2020 بعد فوزه على منتخب تونس في النهائي؛ في حين ظفر بلقب النسخة السابعة التي أقيمت في مصر العام الماضي 2021، المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.