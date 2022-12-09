ختام نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022 في الرياض.. غداً

من جهة أخرى، كرّم الدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والعميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، لاعبي التايكوندو السعوديين الذين شاركوا وحققوا إنجازات في الدورات الأولمبية وبطولات العالم، وهم محمد الوبران، وعبدالله النجراني، وإبراهيم الجعفر، وعبدالله الغامدي وخالد الدوسري ومحمد السميح، وهشام بن دوخي، ومحمد السويق، وعلي المبروك، ودنيا أبو طالب.