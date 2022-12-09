ختام نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022 في الرياض.. غداً

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022، التي تختتم غداً في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة 208 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم.
وتأهل اللاعب الكوري جيون ووه سيو إلى الدور النهائي لمنافسات وزن تحت 80 كجم بعد تغلبه في الدور نصف النهائي على المصري سيف عيسى، ليقابل اللاعب الإيطالي سيموني أليسيو الذي تخطى اللاعب الأمريكي كارل آلان نيكولاس.
وفي وزن تحت 68 كجم، فاز اللاعب الأوزباكستاني أولجبيك راشتوف على اللاعب البريطاني برادلي سيندن ليتأهل لملاقاة اللاعب الأردني زيد كريم الذي فاز بدوره على اللاعب التركي هاكان ريكبير.
كما فاز اللاعب التونسي محمد خليل جاندوبي على اللاعب الفرنسي كريان رافييت ليتأهل للمباراة النهائية لوزن تحت 58 كجم حيث سيقابل اللاعب الكوري جون جانج الذي فاز على اللاعب الإيطالي فيتو ديلا أكويلا.
وفي وزن فوق 80 كجم، تأهل اللاعب المكسيكي كارلوس سانسوريس إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اللاعب الكازاخستاني سمايل ديوسباي، وسيلاقي اللاعب الإيفواري شيخ صلاح سيسيه الذي تغلب على اللاعب المقدوني ديجان جورجفيسكي.
وفي منافسات السيدات، حسمت اللاعبة التايلاندية بانيباك ونغباتاناكيت تأهلها بعد تغلبها على اللاعبة المكسيكية دانيلا باولا سوزا في وزن تحت 49 كجم، لتلاقي اللاعبة التركية ميرف دينسيل التي فازت على اللاعبة الإسبانية أدريانا سيريزو إيغلاسيس.
وفي وزن فوق 67 كجم، تأهلت اللاعبة البريطانية بيانكا كوك بعد تغلبها على اللاعبة التركية نافعة كاس لتلاقي اللاعبة التركية سود يارين أوزوناكافادار التي فازت على اللاعبة الفرنسية سولين أفوليت.
وفي وزن تحت 57 كجم، فازت اللاعبة الصينية زونغشي بو على اللاعبة المغربية ندا لاراغ لتتأهل لملاقاة اللاعبة التركية كوبرا إلغون هاتيس التي فازت على اللاعبة الكندية سكايلر بارك.
وفي وزن تحت 67 كجم، تأهلت اللاعبة الصينية مينغيو تشانغ بعد فوزها على اللاعبة الفرنسية ماجدا ويت هينين، حيث ستلاقي اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق التي فازت على اللاعبة الإيفوارية روث جباجبي.
من جهة أخرى، كرّم الدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والعميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، لاعبي التايكوندو السعوديين الذين شاركوا وحققوا إنجازات في الدورات الأولمبية وبطولات العالم، وهم محمد الوبران، وعبدالله النجراني، وإبراهيم الجعفر، وعبدالله الغامدي وخالد الدوسري ومحمد السميح، وهشام بن دوخي، ومحمد السويق، وعلي المبروك، ودنيا أبو طالب.
وتعد نهائيات الجائزة الكبرى أكبر وأهم حدث رياضي سنوي على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو والمصنفة من فئة الـ10 نجوم، لا سيما على صعيد التصنيف الدولي والأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تمنح البطولة 100 نقطة لصاحب المركز الأول و60 نقطة لصاحب المركز الثاني، و36 نقطة لصاحب المركز الثالث بالإضافة إلى جوائز مالية للفائزين، ويتأهل للبطولة فقط نخبة اللاعبين في كل وزن من الموازين الأولمبية.