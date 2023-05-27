بمشاركة 24 لاعبًا.. الأخضر الصغير يدشن معسكر جدة

أجرى المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، الذي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب أكاديمية النادي الأهلي، تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، التي اشتملت على تمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبًا، هم على النحو الآتي: علي الشمراني، موسى آل عيد، حيدر الحساوي، أحمد الحربي، أحمد آل سليس، جواد الهاشم، علي كعبي، نواف عبدالله، علي المكي، خالد شراحيلي، مبارك المسرحي، خالد الدوسري، مشعل العمري، راكان حارثي، تميم الخالدي، شامان القحطاني، زيد البوري، منصور جراح، سيف الجربا، محمد مجرشي، عبدالله العقيل، علي حريصي، إبراهيم ناشلي وسيف العتيبي.