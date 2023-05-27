بمشاركة 24 لاعبًا.. الأخضر الصغير يدشن معسكر جدة

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبًا، هم على النحو الآتي: علي الشمراني، موسى آل عيد، حيدر الحساوي، أحمد الحربي، أحمد آل سليس، جواد الهاشم، علي كعبي، نواف عبدالله، علي المكي، خالد شراحيلي، مبارك المسرحي، خالد الدوسري، مشعل العمري، راكان حارثي، تميم الخالدي، شامان القحطاني، زيد البوري، منصور جراح، سيف الجربا، محمد مجرشي، عبدالله العقيل، علي حريصي، إبراهيم ناشلي وسيف العتيبي.