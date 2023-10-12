مصادرة وقابلية.. "الانضباط" ترفض احتجاج "الأخدود" على مشاركة "البليهي" بمباراة "الهلال"

وقررت اللجنة قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية فقط، ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، مع مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى اعتبار هذا القرار قابلًا للاستئناف، وفقًا للمادة 144 من اللائحة.