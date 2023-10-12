مصادرة وقابلية.. "الانضباط" ترفض احتجاج "الأخدود" على مشاركة "البليهي" بمباراة "الهلال"

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عن قرارها بشأن احتجاج مسؤولي الأخدود على مشاركة على البليهي لاعب الهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق رفضها رسميًا احتجاج نادي الأخدود بشأن مشاركة علي البليهي لاعب الهلال، في لقاء الفريقين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأخدود احتجت على مشاركة "البليهي" في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (3/0)؛ بحجة حصوله على 4 بطاقات صفراء خلال المباريات السابقة.
وقررت اللجنة قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية فقط، ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، مع مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى اعتبار هذا القرار قابلًا للاستئناف، وفقًا للمادة 144 من اللائحة.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثاني.