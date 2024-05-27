"بلا هزيمة".. الهلال "بطل دوري روشن السعودي 2023-2024 " يحبط مفاجأة الوحدة

أكمل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته و "كسر الأرقام " بعد أن كسب مستضيفه الوحدة بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين " الجولة 34" بقيادة الحكم شكري الحنفوش.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب محمد كنو، في الدقيقة 19.
وفي الشوط الثاني عادل الوحدة النتيجة عن طريق يحيى النجعي، في الدقيقة 77.
ورفض هداف الهلال "ميتروفيتش" خروج فريقه بالتعادل ليحرز هدف التعزيز لفريقه الثاني في الوقت القاتل 90+2.
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 96، وبقي الوحدة على رصيده السابق 36 نقطة.