"بلا هزيمة".. الهلال "بطل دوري روشن السعودي 2023-2024 " يحبط مفاجأة الوحدة

أكمل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته و "كسر الأرقام " بعد أن كسب مستضيفه الوحدة بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين " الجولة 34" بقيادة الحكم شكري الحنفوش.