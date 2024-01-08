بثنائية "صبا" و"البندري".. أخضر السيدات يكسب نظيره السوري

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات على نظيره السوري بهدفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الصالة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
تناوب على تسجيل ثنائية الأخضر السعودي كلٌ من اللاعبة صبا توفيق في الدقيقة التاسعة، والبندري مبارك في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي للسيدات يقيم معسكرًا تحضيريًا في مدينة جدة منذ الثالث من يناير الجاري ويستمر حتى السبت الموافق 13 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب سوريا للسيدات.
ويأتي معسكر الأخضر بعد نهاية النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية ، والأول للمدرب لويس كورتيس وطاقمه الفني.