بثنائية "صبا" و"البندري".. أخضر السيدات يكسب نظيره السوري

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات على نظيره السوري بهدفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الصالة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.