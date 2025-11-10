القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية بـ26 ميدالية في مختلف الفئات السنية

اعتلى فريق القادسية منصات التتويج في بطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية في فئات تحت 12 و17 و23 سنة، التي اختتمت منافساتها في صالة نادي الاتفاق بالدمام.
وحقق الفريق القدساوي إنجازات مميزة في مختلف الفئات السنية بمجموع 26 ميدالية متنوعة، بواقع تسع ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية، مؤكدًا حضوره القوي في رياضة المصارعة على مستوى المملكة.
ففي فئة تحت 12 سنة للمصارعة الرومانية، أحرز القادسية كأس المركز الثاني من خلال حصول لاعبيه على ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، بينما واصل تألقه في فئة تحت 17 سنة بتحقيق ميدالية ذهبية، ومثلها فضية، وخمس ميداليات برونزية.
أما في فئة تحت 23 سنة، فقد تُوّج القادسية بكأس المركز الأول في المصارعة الرومانية، وكأس المركز الثاني في المصارعة الحرة، مضيفًا إلى رصيده خمس ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية.