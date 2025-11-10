القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية بـ26 ميدالية في مختلف الفئات السنية

أما في فئة تحت 23 سنة، فقد تُوّج القادسية بكأس المركز الأول في المصارعة الرومانية، وكأس المركز الثاني في المصارعة الحرة، مضيفًا إلى رصيده خمس ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية.