قطار الهلال لا يتوقف.. واصل انتصاراته والضحية الشباب

وفي شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الـ57، سجل سالم الدوسري هدف الهلال الرابع قبل أن يقلص النتيجة الصبياني بتسجيل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة الـ65، ثم رومان سايس بالهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ78.