قطار الهلال لا يتوقف.. واصل انتصاراته والضحية الشباب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال انتصاراته؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت على ملعب نادي الشباب.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
أهداف المباراة سجلها مصعب الجوير للشباب في الدقيقة الـ3 قبل أن يتعادل للهلال ثم يتقدم ميتروفيتش "هدفين" في الدقيقتين الـ20 والـ27، ثم يضيف سافيتش الهدف الثالث في الدقيقة الـ42.
وفي شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الـ57، سجل سالم الدوسري هدف الهلال الرابع قبل أن يقلص النتيجة الصبياني بتسجيل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة الـ65، ثم رومان سايس بالهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ78.
وبتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده عند النقطة الـ71 متصدرًا الترتيب، في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة الـ28.