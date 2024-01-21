مدرب نابولي "والتز ماتزاري": أفضلية "إنتر" ستمنحنا الرغبة في الفوز.. وخصمنا يمتلك شعبية جارفة

من جانبه، أكد الإيطالي جيوفاني دي لورينزو قائد نابولي، أن الإجادة في خط الدفاع، ستكون طريقاً للحد من خطورة الإنتر، كما أن التتويج باللقب يعدّ أمراً مهماً، ومؤثراً إيجابياً على الفريق بقيةَ الموسم، موضحاً أن الجميع سيقدم أفضل المستويات من أجل الشعار والجماهير، وأن ظهور الإنتر بشكلٍ جيد أمام لاتسيو، لن يكون عائقاً أمام اللاعبين لإبراز إمكاناتهم والظفر بالبطولة.