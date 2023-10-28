مدرب النصر "كاسترو": إذا كان هناك مدرب سيُقدِّم للفريق أفضل مني فأحضروه

تحدَّث البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الكروي الأول، عن مباراة الفريق أمام الفيحاء مساء اليوم، وعن هجوم بعض الجماهير على أداء المدرب، وعن إصابة تاليسكا لاعب الفريق.