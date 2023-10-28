مدرب النصر "كاسترو": إذا كان هناك مدرب سيُقدِّم للفريق أفضل مني فأحضروه

تحدَّث البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الكروي الأول، عن مباراة الفريق أمام الفيحاء مساء اليوم، وعن هجوم بعض الجماهير على أداء المدرب، وعن إصابة تاليسكا لاعب الفريق.
وفاز النصر مساء اليوم السبت على نظيره الفيحاء بنتيجة (3/ 1)، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال كاسترو خلال تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لقد قدَّمنا اليوم مباراة دفاعية جيدة أمام الفيحاء، وأرى أن كثرة الحديث عن الأخطاء أصبحت غريبًا؛ لأن جميع الأندية في العالم تعاني من هذا الأمر".
وتساءل مدرب النصر: "لماذا تبدو جماهير النصر قلقة من خط دفاع الفريق، وينظرون للأشياء السلبية؟ لماذا لا ينظرون للأمور الإيجابية. نحن متصدرون مجموعتنا في آسيا، ومركزنا الثاني بالدوري، وحققنا 14 انتصارًا. إذا كان يوجد مدرب يقدم أفضل فأحضروه".
وعن إصابة أندرسون تاليسكا أوضح المدرب: "تاليسكا كان يعاني من إجهاد، وكنت سأبدل اللاعب، لكنه أصيب، وسيكون جاهزًا في أقرب وقت".