بايرن ميونخ يسعى إلى ضم المغربي الدولي "ياسين بونو"

ويواجه مركز حراسة المرمى في بايرن وضعًا معقدًا في الوقت الراهن، إذ إن الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير لا يزال مصابًا، فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان سومر وألكسندر نوبل في الرحيل عن النادي بسبب رفضهما الجلوس على مقعد البدلاء.