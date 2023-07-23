بايرن ميونخ يسعى إلى ضم المغربي الدولي "ياسين بونو"

ذكرت تقارير، اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يسعى إلى ضم المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني.
وذكرت محطة "شبورت 1" الرياضية أن النادي البافاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي البالغ من العمر 32 عامًا.
يذكر أن بونو يعد منذ عام 2020 الحارس الأول بلا منازع في إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.
وكان بونو لم يشارك في مباراة تجريبية خاضها إشبيلية أمام هانزا روستوك من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، السبت، وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بهدف مقابل هدفين.
ويواجه مركز حراسة المرمى في بايرن وضعًا معقدًا في الوقت الراهن، إذ إن الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير لا يزال مصابًا، فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان سومر وألكسندر نوبل في الرحيل عن النادي بسبب رفضهما الجلوس على مقعد البدلاء.