شباب أخضر اليد يواجهون البحرين بحثًا عن برونزية آسيا

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد (2004م)، مع نظيره البحريني، عند الساعة الـ (4:00) من مساء غدٍ الخميس، على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للبطولة الآسيوية الـ (18) للشباب، التي تختتم منافساتها غدًا في مملكة الأردن.