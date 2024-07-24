شباب أخضر اليد يواجهون البحرين بحثًا عن برونزية آسيا

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد (2004م)، مع نظيره البحريني، عند الساعة الـ (4:00) من مساء غدٍ الخميس، على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للبطولة الآسيوية الـ (18) للشباب، التي تختتم منافساتها غدًا في مملكة الأردن.
ويبحث المنتخب الوطني السعودي عن حصد الميدالية البرونزية، فـي الظهور الأخير لشباب الأخضر في البطولة الآسيوية قبل العودة إلى أرض الوطن.
وكان الأخضر الشاب قد حجز مقعده فـي بطولة العالم المقرر إقامتها العام المقبل في بولندا، وذلك عقب تأهله للمربع الذهبي في البطولة الآسيوية.