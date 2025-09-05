الشباب في مفاوضات متقدمة مع ميلان لضم "عدلي"

شهدت الساعات الماضية دخول إدارة نادي الشباب في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في نادي ميلان الإيطالي، للتعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية ياسين عدلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصية من المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل، بهدف تدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.
وذكر موقع "FootMercato" أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يُعد هدفًا بارزًا لإدارة الشباب، التي تسعى لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق، في ظل تزايد اهتمام النجوم العالميين باللعب في الدوري السعودي.
وينتهي عقد عدلي مع ميلان في صيف 2026، ما يمنح "الروسونيري" فرصة أخيرة لبيعه هذا الصيف قبل أن يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، ويغادر مجانًا.
يُذكر أن ياسين عدلي، المولود في فرنسا بتاريخ 29 يوليو 2000، انضم إلى ميلان قادمًا من بوردو في عام 2021 مقابل 8.75 مليون يورو.