"فودن" يفوز بكأس وزارة الثقافة.. و"أرامة" تفوز بـ"إمارة الجوف"

وأدلى أبناء عالَم كرة القدم بدلوهم في الشوط العاشر، الذي أقيم على كأس الوزارة، حيث شارك الإيطاليّ كارلو أنشيلوتي، مدرّب فريق ريال مدريد الإسباني، بالجواد "هونر آند بلاشر"، وشارك سلطان الغنّام، نجم فريق النصر والمنتخب السعوديّ، بالجواد "أنا المقصود".