"فودن" يفوز بكأس وزارة الثقافة.. و"أرامة" تفوز بـ"إمارة الجوف"

فازت فرس الثلاث سنوات "جست فور سول" للأمير سلطان بن مشعل،
بالنسخة الأولى من كأس الأمير عبد الله بن جلوي، الذي نظّمه نادي سباقات الخيل على مسافة 1400 متر، ضمن فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات.
وابتعدت "جست فور سول" عن الخيل بنحو 14 طولاً، محقّقة واحدة من أفضل الأزمنة، ومسجلة 1:25.86 دقيقة، بقيادة الخيّال عادل الفريدي، وإشراف المدرّب خالد العضياني. وحلّت في المركزالثاني "سموكي كوارترز". والثالث "أميرة فهد".
وعقب السباق سلّم أبناء وأحفاد الأمير عبد الله بن جلوي يتقدّمهم الأمير عبد الله بن منصور بن عبد الله بن جلوي، الكأس لمدرّب المهرة الفائزة.
وبلغت جائزة المركز الأول للشوط، الذي حُدِّد العمر فيه بـ٣ سنوات، ١٥٠ ألف ريال، وهي أكبر جائزة لأيّ فائز في الحفل.
خالف الجواد "فودن" ابن جراس وود لمالكه رفاعي صنت الغريبان،
التوقّعات، وظفر بكأس وزارة الثقافة الذي جمع نخبة من الخيل المستوردة على مسافة ميل.
وجاء الحسم في آخر 100 متر من السباق على حساب جياد كانت الأوفر حظًا في الترشيحات، وقطع مسافة الشوط مع خيّاله عبدالعزيز محمد الموسى بزمن 1:38.33 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن الوصيف "المان" ثم "إيشيان أنجل".
وأدلى أبناء عالَم كرة القدم بدلوهم في الشوط العاشر، الذي أقيم على كأس الوزارة، حيث شارك الإيطاليّ كارلو أنشيلوتي، مدرّب فريق ريال مدريد الإسباني، بالجواد "هونر آند بلاشر"، وشارك سلطان الغنّام، نجم فريق النصر والمنتخب السعوديّ، بالجواد "أنا المقصود".
وقام خالد بن عليان الصقر، المشرف العام على وكالة الفعاليات بوزارة الثقافة، بتسليم الكأس لمالك الجواد الفائز ومدرّبه.
في المسافة الأطول 2400 متر، تصدّرت فرس الخمس سنوات"أرامة"
ابنة "علم"، وتلاها "هيشان"، و"الجماني" في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بفارق ثلاثة أرباع الطول.
وقطعت "أرامة" الشوط في زمن قدره 2:37.96 دقيقة، وقادها للفوزإياد الطريسي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من فوزها بهدية سعد بن مشرف. وعقب السباق سلّم وكيل إمارة الجوف، حسين بن محمد آل سلطان، الكأس لمالك الفرس ومدرّبها.