الأندية السعودية تواصل مطاردة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي

لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين فى سباق المنافسة، من أجل التعاقد مع أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "parisions" فإن أندية سعودية وبروسيا دورتموند الألماني، تريد الحصول على توقيع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سبق وارتبط اسمه بنادي النصر.
وكان مسؤولو النصر، قد توصلوا إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي، بعقد مقابل 70 مليون يورو، مدة خمسة مواسم، لكن المفاوضات لم تكتمل.
وأفادت ذات الصحيفة وفقًا لـ"fichajes" بأن المهاجم الفرنسي قد يفكر في إجراء تغيير كبير في مسيرته الكروية، وهناك شائعات تشير إلى عرض ضخم يبلغ حوالي 100 مليون يورو، من الشرق الأوسط.
وسيكون من الصعب، بحسب الصحيفة، على "ديمبيلي" وباريس سان جيرمان، تجاهل هذه العروض الضخمة، خلال الانتقالات المقبلة.
وذكرت الصحيفة، أن العروض المقدمة من السعودية لا تمثل جذبًا ماليًا فحسب، بل أيضًا فرصة للاعب ليكون جزءًا من الطموح المتزايد للدوري السعودي لرفع مستواه الكروي.