عبرت محطة الهلال.. طائرة الأهلي تتربع على صدارة الدوري

تصدر الأهلي ترتيب دوري الكرة الطائرة بعد فوزه الكبير على منافسه الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض ضمن الجولة الـ10 وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين.
ونجح النصر من قلب تأخره بشوطين إلى فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع والاتحاد في المركز التاسع بـ10 نقاط.
وتغلب الخليج على الابتسام بعد مباراة قوية امتدت إلى خمسة أشواط، وبهذا الفوز يرفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس والابتسام 22 نقطة في المركز الثالث.
وتغلب الفيصلي على اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع واليرموك 7 نقاط في المركز العاشر.
وكسب ضمك مواجهته أمام الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير والوحدة في المركز السادس بـ14 نقطة.
فيما تغلب أبها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده إلى14 نقطة في المركز الثامن والترجي في المركز الحادي عشر بـ9 نقاط.