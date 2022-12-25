عبرت محطة الهلال.. طائرة الأهلي تتربع على صدارة الدوري

وتغلب الخليج على الابتسام بعد مباراة قوية امتدت إلى خمسة أشواط، وبهذا الفوز يرفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس والابتسام 22 نقطة في المركز الثالث.