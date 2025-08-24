الآسيوي يؤكد: نهائي جدة 2025 حقق رقمًا قياسيًا يُجسد نجاح الهوية الجديدة والمسابقات القارية
أشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنجاحات الكبيرة التي حققتها حملة إعادة الهيكلة البصرية التي نُفذت خلال العام الماضي، وشملت إطلاق شعارات وهوية جديدة لمسابقات الأندية القارية، إلى جانب الهوية المؤسسية للاتحاد.
ورأس نائب رئيس اللجنة عبدالله ناصر الجنيبي الاجتماع الثالث للجنة، الذي عُقد افتراضيًا، مؤكدًا أن الهوية الجديدة عززت حضور الاتحاد بصورة أكثر عصرية ورقيًّا، وأسهمت في توثيق الصلة مع الشركاء والمجتمع الكروي الآسيوي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي بقيادة رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دخل مرحلة جديدة من التقدم، وأن هذه الخطوات تمثل انعكاسًا للرغبة في الارتقاء بكرة القدم الآسيوية.
قفزات نوعية
وسجّلت مسابقات الاتحاد الآسيوي قفزات نوعية، وارتفع عدد الرعاة بنسبة (83%) بين موسمي 2023 - 2024 و2024 - 2025، وحقق نهائي دوري أبطال آسيا النخبة جدة 2025 رقمًا قياسيًا بـ(62) نشاطًا تسويقيًّا، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات لمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة 2024 - 2025 نحو (258) مليونًا بزيادة (48%) عن الموسم السابق، وارتفع إجمالي الوصول إلى (910.9) ملايين متابع.
وسجّلت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم "2026™ FIFA" نموًّا ملحوظًا، وبُثّت في (132) دولة وإقليمًا، وارتفع إجمالي المشاهدات بنسبة (155%) ليصل إلى (763.5) مليون متابع خلال (10) جولات، وبلغ إجمالي الوصول (3.3) مليارات متابع بنسبة زيادة (222%) مقارنة بالنسخة السابقة.
واطّلعت اللجنة على تقرير موجز بشأن عملية المناقصة الخاصة ببيع الحقوق التسويقية والتجارية لمسابقات الاتحاد للفترة من 2029 حتى 2036، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.
وأكد الجنيبي أن النجاحات الأخيرة تمثل بداية لمسيرة تاريخية غير مسبوقة لكرة القدم الآسيوية، مبينًا أن الاتحاد الآسيوي يواصل العمل لضمان تعزيز أسس اللعبة وخدمة جميع أعضائه خلال السنوات المقبلة.