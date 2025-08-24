الآسيوي يؤكد: نهائي جدة 2025 حقق رقمًا قياسيًا يُجسد نجاح الهوية الجديدة والمسابقات القارية

ورأس نائب رئيس اللجنة عبدالله ناصر الجنيبي الاجتماع الثالث للجنة، الذي عُقد افتراضيًا، مؤكدًا أن الهوية الجديدة عززت حضور الاتحاد بصورة أكثر عصرية ورقيًّا، وأسهمت في توثيق الصلة مع الشركاء والمجتمع الكروي الآسيوي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي بقيادة رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دخل مرحلة جديدة من التقدم، وأن هذه الخطوات تمثل انعكاسًا للرغبة في الارتقاء بكرة القدم الآسيوية.