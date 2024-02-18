الهلال لا يعرف الهزيمة في دوري روشن.. صعق الرائد بثلاثية وعزز صدارته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزاً مريحاً على شقيقه الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، في المواجهة الرسمية الأولى على ملعبه الجديد "المملكة أرينا".
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها ميتروفيتش "هدفين"، في الدقيقة 3 والدقيقة 29، واللاعب خاليدو كوليبالي في الدقيقة 52، قبل أن يقلص النتيجة اللاعب أمير سعيود بهدف لصالح فريقه الرائد .
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده عند النقطة 56 في المركز الأول، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 19 .