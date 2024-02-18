الهلال لا يعرف الهزيمة في دوري روشن.. صعق الرائد بثلاثية وعزز صدارته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزاً مريحاً على شقيقه الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، في المواجهة الرسمية الأولى على ملعبه الجديد "المملكة أرينا".