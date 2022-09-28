بمشاركة 43 منتخبًا.. تصفيات كأس آسيا للناشئين تنطلق يوم السبت.. والخبر تستضيف مجموعة الأخضر

يستعد نجوم المستقبل في قارة آسيا لخوض غمار المنافسة ضمن تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، والتي تنطلق يوم السبت الأول من أكتوبر 2022.
وتقام التصفيات بنظام التجمع في 10 دول مختلفة، علمًا بأن البطولة كانت في السابق تحمل مسمى بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 10 مجموعات؛ حيث تضم 5 مجموعات أربعة منتخبات، وتضم 4 مجموعات خمسة منتخبات، في حين يتواجد ثلاثة منتخبات في مجموعة واحدة؛ حيث يشارك في التصفيات 43 منتخبًا وطنيًّا تطمح في الحصول على المقاعد الـ16 في النهائيات.
ويتأهّل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.
وتنطلق التصفيات يوم السبت 1 أكتوبر؛ حيث تلتقي تركمانستان مع الفلبين ضمن المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية، ويلتقي في ذات اليوم الأردن المضيف مع سوريا.
وتضم المجموعة أيضًا منتخب اليابان حامل اللقب، والساعي للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، وهو يستهلّ مشوار المنافسة يوم الاثنين بلقاء الفلبين.
في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على ستاد باكانساري في مدينة باكانساري الإندونيسية، يتقابل منتخب فلسطين مع ماليزيا، في حين تتقابل لاحقًا الإمارات مع غوام، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب إندونيسيا المضيف.
وتضم المجموعة الثالثة ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز بلقب البطولة؛ وهي: عمان، والعراق، وقطر، إلى جانب كل من لبنان والبحرين.
وتقام مباريات المجموعة على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط؛ حيث تلتقي بالجولة الأولى قطر مع العراق، والبحرين مع لبنان.
أما في المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر؛ فيلتقي يوم السبت الكويت مع المالديف، والسعودية المضيفة مع ميانمار، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب الهند.
في المقابل تنطلق منافسات المجموعة اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وتقام مبارياتها على ستاد بير شريسثا شهيد مصطفى كمال في دكا؛ حيث يلتقي بالجولة الأولى اليمن مع بوتان، وإندونيسيا المضيفة مع سنغافورة.
وتنطلق يوم الأربعاء أيضًا منافسات المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها على ستا فيت تراي في مدينة فاو ثاو الفيتنامية، ويلتقي بالجولة الأولى تايلاند مع نيبال، وفيتنام مع الصين تايبيه.
وتستضيف أستراليا منافسات المجموعة السابعة التي تقام مبارياتها على ستاد مجمع مدينة شيباترون الرياضي؛ حيث تلتقي يوم الأربعاء أستراليا مع جزر شمال ماريانا، والصين مع كمبوديا.
أما المجموعة الثامنة فتقام مبارياتها على ستاد بامير في دوشانبي، وهي تضم ثلاثة منتخبات بعد انسحاب تيمور الشرقية، ويلتقي يوم الأربعاء طاجيكستان المضيفة مع منغوليا.
وتستضيف العاصمة القرغيزية بيشكيك مباريات المجموعة التاسعة، وذلك على ستاد دولين عمرزاكوف، ويلتقي بالجولة الأولى يوم الأربعاء إيران مع لاوس، وهونغ كونغ مع قرغيزستان.
وأخيرًا تقام مباريات المجموعة العاشرة على ستاد جار بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ويلتقي يوم الأربعاء في افتتاح المنافسة كوريا الجنوبية مع سريلانكا، وبروناي مع أوزبكستان.