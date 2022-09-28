بمشاركة 43 منتخبًا.. تصفيات كأس آسيا للناشئين تنطلق يوم السبت.. والخبر تستضيف مجموعة الأخضر

في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على ستاد باكانساري في مدينة باكانساري الإندونيسية، يتقابل منتخب فلسطين مع ماليزيا، في حين تتقابل لاحقًا الإمارات مع غوام، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا منتخب إندونيسيا المضيف.