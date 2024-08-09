قصة كأس السوبر السعودي: الهلال الأكثر تتويجًا.. أبها سادسة المدن

وكانت كأس السوبر السعودي على موعد مع حدث جديد للكرة السعودية بإقامة المباراة خارج حدود المملكة؛ حيث أقيمت نسخة 2015 خارج المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حينما استضافها ملعب "لوفتس رود" بالعاصمة البريطانية لندن، وتوج بها الهلال على حساب النصر بالفوز "1- صفر"، وتكرّر الأمر في النسختين التاليتين، 2016 على ملعب كرافين كوتاج بلندن أيضًا، وتوج بها الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح "4-3"، بعد انتهاء الوقتين: الأصلي، والإضافي، بالتعادل "1-1"، ونسخة 2018، على ملعب لوفتس رود، وتوج بها الهلال على حساب الاتحاد بالفوز "2-1"، فيما ألغيت نسخة 2017.