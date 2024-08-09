قصة كأس السوبر السعودي: الهلال الأكثر تتويجًا.. أبها سادسة المدن
تعود عجلة كرة القدم في السعودية إلى الدوران من جديد، منتصف أغسطس الجاري، وهو موعد انطلاق منافسات الموسم الكروي 2024/ 2025، من خلال إقامة بطولة كأس السوبر السعودي 2024.
أربعة أيام باتت تفصلنا عن انطلاق النسخة الحادية عشرة من البطولة منذ انطلاقتها عام 2013، والنسخة الثالثة بالتنظيم الجديد للبطولة بمشاركة أربع فرق، بعد أن اعتمد اتحاد الكرة السعودي النظام الجديد للبطولة.
وتستضيف مدينة أبها، وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، بطولة كأس السوبر السعودي 2024، خلال الفترة من 13- 17 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية: الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون"، بنظام خروج المغلوب؛ حيث ينص نظام البطولة على إقامة مباراتين في الدور نصف النهائي.
مباريات البطولة
تنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 أغسطس، بإقامة أول مباراتي الدور نصف النهائي، بين الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين" مع الأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين".
وتقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 14 أغسطس، والتي تجمع النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين" مع التعاون "رابع دوري روشن للمحترفين".
فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس بين الفائزين من مباراتي الدور نصف النهائي".
البطولة تاريخيًّا
انطلقت بطولة كأس السوبر السعودي عام 2013 من خلال مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين؛ حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.
وكانت كأس السوبر السعودي على موعد مع حدث جديد للكرة السعودية بإقامة المباراة خارج حدود المملكة؛ حيث أقيمت نسخة 2015 خارج المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حينما استضافها ملعب "لوفتس رود" بالعاصمة البريطانية لندن، وتوج بها الهلال على حساب النصر بالفوز "1- صفر"، وتكرّر الأمر في النسختين التاليتين، 2016 على ملعب كرافين كوتاج بلندن أيضًا، وتوج بها الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح "4-3"، بعد انتهاء الوقتين: الأصلي، والإضافي، بالتعادل "1-1"، ونسخة 2018، على ملعب لوفتس رود، وتوج بها الهلال على حساب الاتحاد بالفوز "2-1"، فيما ألغيت نسخة 2017.
النظام الجديد لكأس السوبر السعودي
انطلاقًا من نسخة 2022 تم استحداث النظام الجديد لكأس السوبر السعودي بمشاركة 4 أندية هي: بطلا الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيف كلتا البطولتين؛ حيث أقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد العام الماضي بمشاركة 4 أندية هي الهلال بطل الدوري، والفيحاء بطل كأس الملك، والاتحاد والنصر ثاني وثالث الدوري؛ نظرًا لتكرار تواجد الهلال في البطولتين؛ حيث كان وصيفًا لبطل كأس الملك.
وفي نسخة 2023 كانت مدينة أبوظبي الإماراتية، الوجهة العربية الأولى لكأس السوبر السعودي، والثانية خارج المملكة؛ حيث احتضنت البطولة بمشاركة 4 فرق، وهم: بطلا الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، والوصيفان للبطولتين، وهم على الترتيب: "الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة".
أبها السادسة
أصبحت أبها سادس مدينة تحتضن كأس السوبر السعودية عبر تاريخها؛ إذ سبق إقامتها في مكة، الرياض، لندن، جدة، وأبوظبي.
واحتضنت الرياض 4 نسخ من البطولة، ولندن 3 مرات، بينما مرة لكل من مكة وجدة وأبوظبي.
الهلال الأكثر تتويجًا
يعدّ الهلال أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي "4 مرات"، وذلك في نسخ 2015، 2018، 2021، 2023، يليه النصر مرتين في نسختَي 2019، 2020، ثم مرة واحدة لكل من الفتح 2013، والشباب 2014، والأهلي 2016، والاتحاد 2022.
كما يعدّ كلٌّ من: الهلال، والنصر، والاتحاد، هم أكثر الفرق حصولًا على وصافة المسابقة "مرتين لكل فريق"، ثم مرة واحدة لكل من التعاون، والفيصلي، والفيحاء.