رياضة

فرانكو أرماني حارس مرمى نادي ريفر بليت الأرجنتيني على رادار أندية الدوري السعودي

فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت الأرجنتيني
فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت الأرجنتيني

تلقى الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني، حارس مرمى ريفر بليت الأرجنتيني عروضاً من العديد من الأندية السعودية لضمه في الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "Bolavip" فإن العديد من أندية الدوري السعودي والإماراتي، والدوري الأمريكي تحاول إغراء حارس مرمى ريفر بليت بعروضها، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الأرجنتيني.

وذكرت ذات الصحيفة أن أرماني يفضل حتى الآن الاستمرار مع ريفر بليت، وأنه من المرجح أن يكون على وشك تجديد عقده مع النادي الأرجنتيني لمدة عامين.

يلعب فرانكو أرماني لصفوف ريفر بليت منذ يناير 2018، قادمًا من أتلتيكو ناسيونال الكولومبى، ويدافع عن مرمي منتخب بلاده منذ 2018.

الدوري السعودي
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نادي ريفر بليت الأرجنتيني
فرانكو أرماني

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