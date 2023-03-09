لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ..برنامج "جودة الحياة " يوقع مذكرة تعاون مع رابطة الهواة

بهدف تنظيم شراكة استراتيجية بين الطرفين لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الداعمة للهواة وأندية الهوايات ، وقع برنامج «جودة الحياة»، الخميس، مذكرة تعاون مع رابطة الهواة لكرة القدم.
وتهدف المذكرة إلى رفع الوعي بهواية كرة القدم، والمساهمة في زيادة أعداد أندية الهواة المختصة باللعبة.
وتضمنت المذكرة جذب المهتمين باللعبة من أفراد ومجموعات لدعمهم وتمكينهم من ممارسة هوايتهم، إضافة إلى التعاون لتنفيذ برامج وفعاليات داعمة لتنشيط أندية الهواة لكرة القدم.
ووقع الاتفاقية من جانب البرنامج مشعل الرشيد الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية، فيما مثل الرابطة عادل الفقي رئيس مجلس الإدارة.