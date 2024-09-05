نجمات الجولف يتأهبن للمنافسة على ألقاب سلسلة بطولة أرامكو للفرق

تتجه الأنظار إلى شينزين هذا الموسم، حيث تجتمع نخبة من لاعبات الجولف وأعضاء رابطة الجولف المحترفات في الصين للمنافسة على ألقاب سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.
وستقام البطولة في منتجع ميشن هيلز شينزين خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024، بتنظيم من "جولف السعودية" والاتحاد الصيني للجولف، حيث يشكل الحدث منصة لمنافسة أبرز نجمات الجولف، أبرزهن رونينغ ين، شييو لين، أليسون لي، موني هي، وأنجل ين، على مدار الأيام الثلاثة.
ويبرز اسم اللاعبة الصينية رونينغ ين، التي تُعد من اقوى الاسماء في الصين خاصة بعد فوزها بلقب "بطولة كيه إم بي جي لجولف السيدات" لعام 2023 وتحقيقها الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية على جولة الجولف الصينية.
وأعربت "ين" عن حماسها الكبير للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، خاصةً أمام وأنها تلعب أمام جمهورها المحلي، وقالت: "سمعت الكثير عن سلسلة بطولة أرامكو للفرق من زميلاتي اللواتي أشادوا بتجربة اللعب في هذه البطولة. إنه حدث فريد، وأنا متحمسة ولا أستطيع الانتظار اكثر خاصة وأنني سألعب في موطني وأمام جمهور الصين.
وتنضم إلى "ين" اللاعبة شييو لين، الحاصلة على الميدالية البرونزية الأولمبية هذا العام، والتي تعود للدفاع عن لقبها. على الرغم من أن اليوم الأخير من سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة - هونغ كونغ قد أُلغي بسبب الأحوال الجوية العام الماضي، إلا أن لين تمكنت من تحقيق الفوز في مباراة فاصلة ضد جين يونغ كو.
وتسعى "لين" الآن الى تحقيق فوزها الأول منذ ذلك الحدث والاستفادة من خبرتها للدفاع عن لقبها بنجاح. وقالت لين: "كانت التجربة في هونغ كونغ رائعة. وبصفتي المدافعة عن اللقب، أطمح دائمًا لتقديم أفضل ما لدي، ومتحمسة بشكل خاص لرؤية هذا الحدث المتميز في الصين."
وتُنظم جولف السعودية سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في شينزين، لتكون المحطة الرابعة في السلسلة هذا العام، حيث تجمع 28 فريقًا مكونًا من ثلاث محترفات وهاوية واحدة للتنافس في منافسات الفرق الى جانب منافسات الفردي.
وتمثل نجمة الجولف الأمريكية أليسون لي فريق الولايات المتحدة في كأس سولهايم هذا الصيف. وقد حققت أداءً لافتًا في نادي الرياض للجولف، حيث أنهت البطولة بتسجيل 29 تحت المعدل، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا على جولة السيدات الأوروبية. بعد تحقيقها لاثنين من انتصاراتها الاحترافية في أحداث سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة - في سوتوغراندي في 2021 والرياض في 2023 - تستعد لي للتحدي ضد ين ولين للحصول على اللقب، بعد احتلالها المركز الثالث في لندن في وقت سابق من هذا العام.
وتنضم "لي" إلى مواطنتها الأمريكية أنجل ين، التي كانت جزءًا من فريق الولايات المتحدة في 2023، حيث فاتتها البطولة بفارق ضئيل لصالح فريق أوروبا. تحتل ين حاليًا المركز 32 عالميًا، وتشارك في ثاني ظهور لها في سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد غيابها عن البطولة في لندن.
وتشارك الصينية موني هي أيضًا في شينزين، بعد أن أنهت البطولة العام الماضي في هونغ كونغ في المركز 33. تُعرف هي بأسلوبها الجذاب على الملعب ووجودها البارز على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي لاعبة جولف مميزة ومنافسة منتظمة على جولة جولف السيدات.