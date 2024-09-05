نجمات الجولف يتأهبن للمنافسة على ألقاب سلسلة بطولة أرامكو للفرق

وتمثل نجمة الجولف الأمريكية أليسون لي فريق الولايات المتحدة في كأس سولهايم هذا الصيف. وقد حققت أداءً لافتًا في نادي الرياض للجولف، حيث أنهت البطولة بتسجيل 29 تحت المعدل، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا على جولة السيدات الأوروبية. بعد تحقيقها لاثنين من انتصاراتها الاحترافية في أحداث سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة - في سوتوغراندي في 2021 والرياض في 2023 - تستعد لي للتحدي ضد ين ولين للحصول على اللقب، بعد احتلالها المركز الثالث في لندن في وقت سابق من هذا العام.