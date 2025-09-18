"الرياضة" تطلق إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع بنموذج تمويلي وتحفيزي جديد

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، عن إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع، وذلك ضمن خطة متكاملة تعتمد على نظام حوكمة فعّال للأندية بمختلف مناطق المملكة، بهدف تشغيلها وتطويرها لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.