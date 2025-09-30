"مسار واعد".. معهد إعداد القادة يوقّع 9 اتفاقيات مع شركات رياضية

وقّع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025م، تسع اتفاقيات تعاون مع شركات من القطاع الرياضي، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مسار "واعد"، بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ونائب وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.
وشملت الاتفاقيات كلًّا من: شركة سروات للترفيه، شركة شريك الحلول، شركة نعيما الرياضية، شركة اللياقة الذكية، بالإضافة إلى الشركات الاستثمارية لأندية الاتحاد، النصر، الأهلي، الفتح، ونجران.
وجرت مراسم التوقيع في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بين مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، وممثلي الجهات التسع.
ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في تخصصات رياضية نوعية، من خلال مسارات الابتعاث التي ترفع من كفاءة العاملين في القطاع، وتزيد من جاهزيتهم لسوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الدكتورة المرزوقي أن هذه الاتفاقيات تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل في القطاع الرياضي، وتُسهم في تقديم برامج تدريبية تدعم مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الواعدة، عبر مطابقة المؤهلات والمهارات مع الفرص المتاحة.
ويعتمد البرنامج على الابتعاث المبتدئ بالتوظيف، إلى جانب التدريب على رأس العمل، والتخصصات الفنية والمهنية غير المتاحة محليًا، ويستهدف الخريجين والممارسين ذوي الخبرة، بالتنسيق مع الجهات الرياضية.
يُذكر أن المعهد نظم في وقت سابق عددًا من ورش العمل للتعريف بـ"مسار واعد"، وأهدافه، وآلية الاستفادة منه، وذلك ضمن جهود مشتركة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والجهات المعنية ببناء القدرات البشرية الوطنية.