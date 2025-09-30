"مسار واعد".. معهد إعداد القادة يوقّع 9 اتفاقيات مع شركات رياضية

وشملت الاتفاقيات كلًّا من: شركة سروات للترفيه، شركة شريك الحلول، شركة نعيما الرياضية، شركة اللياقة الذكية، بالإضافة إلى الشركات الاستثمارية لأندية الاتحاد، النصر، الأهلي، الفتح، ونجران.