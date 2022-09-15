على أرضه وبين جماهيره وعبر بوابة أحد .. الأهلي يسعى إلى العودة لسكة الانتصارات

يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمصالحة جماهيره، وذلك حين يستضيف نظيره أحد، عند 8:30 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الخامسة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
الأهلي يأمل تصحيح المسار من خلال هذا اللقاء، والعودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام العروبة، كونه يأتي في المركز 12 برصيد خمس نقاط فقط.
في المقابل يخوض أحد اللقاء ورصيده أيضًا خمس نقاط ، مع أفضلية الأهداف عن الأهلي والتي وضعته في المركز العاشر.