على أرضه وبين جماهيره وعبر بوابة أحد .. الأهلي يسعى إلى العودة لسكة الانتصارات

يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمصالحة جماهيره، وذلك حين يستضيف نظيره أحد، عند 8:30 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الخامسة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.